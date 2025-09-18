Hindistanlı ailelerden Boeing ve Honeywell'e dava

3 saat önce

Hindistan'da 260 kişinin öldüğü uçak kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri, Amerikan havacılık şirketleri Boeing ve Honeywell'e dava açtı.

BBC'nin haberine göre 12 Haziran'da Hindistan'ın Gucerat eyaletinde düşen Air India uçağında yaşamını yitiren yolculardan 4'ünün ailesi, ABD'de yasal mücadele başlattı.

Aileler, havacılık şirketi Boeing ve uçak parçaları üreticisi Honeywell hakkında "ihmalkarlık" suçlamasıyla dava açtı.

Hatalı yakıt anahtarlarının kazaya neden olduğunu belirten aileler, şirketleri, uçağın tasarımındaki risklerin farkında olmalarına rağmen "hiçbir şey" yapmamakla suçladı.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanından İngiltere'nin Gatwick Havalimanına gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyurulmuştu.

Uçak kazasına ilişkin kamuoyuna sunulan ön raporda düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiği ortaya konulmuştu. Bu durumun, iki motorun da durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden olduğu belirtilmişti.