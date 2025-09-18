Eğitim Bakanı: Dokuzuncu kabine döneminde 214 okul inşa edildi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı Alan Heme Said, bu yıl 10 bin masa ve sandalye, 20 yeni okul binası ve 309 dersliğin öğrencilerin hizmetine sunulacağını duyurdu.

Bakan Alan Heme Said, 18 Eylül 2025 Perşembe günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

"Dokuzuncu kabine döneminde 214 yeni okul ve 629 yeni derslik inşa edildi, 1670 okul restore edildi." diyen Eğitim Bakanı, "Geçen yıl 40'ı Germiyan'da olmak üzere 141 yeni derslik inşa ettik. 22 milyondan fazla yeni kitap basılarak tüm illerdeki ve bağımsız idarelerdeki tüm eğitim birimlerine gönderildi." ifadelerini kullandı.

İlkokul birinci sınıf kayıtlarının devam ettiğini belirten Alan Heme Said, "Perşembe günü itibarıyla 139 bin öğrenci kayıtlı, ancak bu sayı artıyor ve tahminlere göre bu yıl ilkokul birinci sınıfta yaklaşık 160 bin öğrencimiz olacaktır." sözlerini sarf etti.

Bakan Alan Heme Said, ayrıca "Bu yılki eğitim-öğretim yılında öğrenci kıyafetlerinde değişiklik olmayacak." dedi.

İyi bir teknolojik altyapının kurulduğunu söyleyen Eğitim Bakanı, bu yıl 50 okulda yapay zeka eğitimi için ilk deneysel eğitim merkezinin kurulacağını vurguladı.