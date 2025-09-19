Fidan'dan "YPG" açıklaması: Suriye'nin üçte birini işgal etmiş

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG'nin Suriye'nin üçte birini "silahla ve zorla işgal altında" tuttuğunu söyledi.

Fidan, Mısır televizyonu MBC Masr'a verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

"İsrail'in Gazze haricinde bütün bölgeyi tehdit etmeye mi başladı?" sorusu üzerine Bakan Fidan, "İsrail'in bölgede yayılmacılığı artık bir politika haline getirmesini bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak masaya yatırmamız ve tedbir almamız gerekiyor. Bu fevkalade önemli. Bu İsrail için de iyi değil, bölge ülkeleri için de iyi değil. İsrail maalesef güvenliğini bölgede kendine yakın olan ülkelerin siyasal zayıflıklarından, ekonomik zayıflıklarından, teknolojik geriliklerinden alıyor. Onlarla beraber eşit kalkınmaya, refaha ve güce dayalı bir bölgesel vizyonu kendisi için tehlikeli buluyor." şeklinde konuştu.

Bölgedeki denklemin değişmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "Dolaylı yollardan istikrarsızlık oluşturamadığı zaman askeri olarak bölgeye müdahale ediyor olması, tabii ki şu anda İsrail'in niyetlerini açık olarak ortaya koydu. Yani Lübnan'daki işgali, Suriye'deki işgal, İran'a karşı yürüttüğü saldırı Yemen'deki sivil hedeflerin sürekli vuruluyor olması, altyapının sürekli sistemli bir şekilde yok ediliyor olması ve en son Katar'a yapılan saldırı. Tabii bütün bunların hepsi gösteriyor ki İsrail artık bütün risklerini hesaplamış ve bölgesel yayılmacılığı Filistin meselesinin ötesinde de bir politika haline dönüştürmüş." dedi.

Suriye'deki mevcut durumuyla ilgili Bakan Fidan, Suriye'nin sorunlarından bahsederek, şunları kaydetti:

"Suriye'de özellikle geçen sene 8 Aralık'tan sonra olan değişim ve yeni yönetimin işbaşına gelmesi tabii çok temel bir değişimdi. Suriye'nin kendi içindeki tarihten gelen ve konjonktürden kaynaklanan sorunları o kadar fazla ki, yeni yönetim şu anda belli sorunları halletmekle meşgul."

YPG'nin ülkenin üçte birini "silahla ve zorla işgal altında" tuttuğunu söyleyen Hakan Fidan, "Diğer taraftan ülkenin güneyinde sorunlar çıkabiliyor, sahil bölgesinde birtakım sorunlar çıkabiliyor. Bütün bunların hepsinin barışçıl bir şekilde daha fazla kan kaybına meydan vermeden, bütün Suriyelilerin lehine olacak şekilde, bunların hepsini eşit vatandaş olarak gören bir sistem içinde halledilmesi gerekiyor. Fakat, diğer taraftan siz de biliyorsunuz, Suriye'de büyük bir altyapı ve finans sorunu da var. Bir önceki rejim döneminde ülkenin altyapısı tamamıyla mahvolmuş durumda savaştan dolayı. Bunların yeniden ayağa kalkması gerekiyor." sözlerini sarf etti.