Eğitim uçuşu yapan helikopterdeki 4 asker öldü

ABD

Washington’da düzenlenen eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü. Kazada 4 asker hayatını kaybetti.

ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenen eğitim uçuşu sırasında bir "MH-60 Black Hawk" tipi helikopter düştü.

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan, kazaya ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı. 

Açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu vurgulandı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.

 
