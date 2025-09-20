Eğitim uçuşu yapan helikopterdeki 4 asker öldü
Washington’da düzenlenen eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü. Kazada 4 asker hayatını kaybetti.
ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenen eğitim uçuşu sırasında bir "MH-60 Black Hawk" tipi helikopter düştü.
ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan, kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu vurgulandı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.