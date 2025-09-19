Van- Öğretmene okulda bıçaklı saldırı

2 saat önce

Van’da bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda biri ağır olmak üzere 2 öğretmen yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, bugün (19 Eylül Cuma günü) saat 08.30 sıralarında Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu’nda yaşandı.

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahısın, kayınbiraderi olan sınıf öğretmeni R.A.’ya saldırmak amacıyla okula geldiği belirtildi.

Habere göre Öğretmenin öğleden sonra derse gireceğini bilmeyen saldırgan, sınıf isimliklerinde ismi görünce onun derste olduğunu zannederek elinde bıçakla sınıfa girdi.

Saldırgan, o sırada ders işleyen ve olayla ilgisi bulunmayan Türkçe öğretmeni E.Ş.’yi karın boşluğundan bıçakladı.

Okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.

Müdahale sırasında öğretmen R.Y. de elinden yaralandı.

Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.