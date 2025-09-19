Fadıl Bedirhanoğlu: Kürtlerin de Allah'ın mesajını kendi dillerinde anlama hakkı var

1 saat önce

Kur'an-ı Kerim'i Kurmanci Kürtçesine tercüme eden Fadıl Bedirhanoğlu, "Kürtlerin de Allah'ın mesajlarını kendi dillerinde anlama hakkı var." dedi.

Dr. Fadıl Bedirhanoğlu, Kurdistan24 muhabiri Mahir Yüksel'e yaptığı açıklamada, uzun yıllardır İslam ve Kürtçe üzerine araştırmalar yaptığını ve Kürtçeye yönelik çabalarının sonucunda, Kürt Müslüman vatandaşların yararına bir eser sunmayı başardığını söyledi.

"Terör örgütü DAİŞ'in halkımıza yönelik vahşi saldırısı ve din adına bir dizi gencimizi kandırmasının ardından, 2017 yılında Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmeye karar verdim." diyen Bedirhanoğlu, amacının Şeriat metinlerinin yanlış anlaşılmasını önlemek ve Kürt toplumuna fayda sağlamak olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'de ​​savaş ve ölüm değil, barış, birlik ve insanlık mesajı verildiğini belirten Bedirhanoğlu, bu mesajı tatlı Kürtçe ve Kurmanci lehçesine çevirmeyi görev bildiğini belirterek, "Kürtlerin de Allah'ın mesajlarını kendi dillerinde anlama hakkı var." vurgusunu yaptı.

Fadıl Bedirhanoğlu, 2017 yılında emekli olduktan sonra Kur'an-ı Kerim tercümesine başladı.