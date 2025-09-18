Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

39 dakika önce

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusu olduğu belirtildi.



Açıklamada, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,8 olduğu aktarıldı.

Depremde can kaybı veya hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.