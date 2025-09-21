Saman Siweyli: Eğitim Bakanlığı reform yolunda önemli adımlar attı

6 saat önce

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Saman Siweyli, Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığının reform yolunda önemli adımlar attığını söyledi.

Sözcü Saman Siweyli, 21 Eylül Pazar günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığının son yıllarda, özellikle dokuzuncu kabine döneminde, okul binalarının onarımı, eğitim sisteminin dijitalleştirilmesi ve öğrenciler için yeni platformlar kurmak amacıyla önemli adımlar attığını belirtti.

Siweyli, "Eğitim Bakanlığının bu büyük adımları atabilmesinden gurur duyuyoruz. Dokuzuncu kabinede 500 tür kitabın isimleri değiştirildi. 30 yıl önce oluşturulan bir program bugün için uygun olmayabilir, bu yüzden programları değiştirdik." dedi.

Eğitim Bakanlığı sözcüsü, Kürdistan Bölhesi'nin gelişmiş dünyadaki değişimlere ayak uydurması için değişikliklerin zamanın ihtiyaçlarına göre yapıldığını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki eğitimin Irak ve bölgedeki diğer şehirlere kıyasla iyileştiğine dikkat çeken Siweyli, "Dokuzuncu kabine döneminde 1 Ekim'de açılacak 29 okulun yanı sıra 227 yeni derslik inşa edildi. Ayrıca 400 okul restore edildi." dedi.