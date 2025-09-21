Başbakan: Öğrenci ve öğretmenlerimizi yeni akademik yılın başlamasından dolayı kutluyorum

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, tüm öğrenci ve öğretmenleri yeni akademik yılın başlamasından dolayı kutladı.

Mesrur Barzani, 21 Eylül 2025 Pazar günü (bugün) Zaho’daki Dimdim Okulunda katıldığı törende 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Başbakan Mesrur Barzani, Zaho’daki Dimdim Okulunda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Yeni akademik yılın başlamasından dolayı tüm öğrenci ve öğretmenleri kutlayan Başbakan, "Tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı ve mutlu bir yıl olmasını diliyorum. Çocuklarını okula gönderme konusunda destek veren velilere teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede halkımızın geleceği parlak olacak ve bu çocukların ülkemizi daha iyi bir noktaya taşıyacaklarına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Öğretmenlerin çevreyi korumadaki rolü hakkında Başbakan Barzani, "Öğretmenler ve öğrenciler, çevre korumanın çok önemli olduğunu ve vatanseverliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu anlamalıdır. Ülkemizin daha ileri bir aşamaya ilerlemesi için büyük hayallerimiz ve umutlarımız var." dedi.

Tüm engel ve zorluklara rağmen eğitimlerine devam eden öğretmenlere teşekkür eden Başbakan, "Bu Kürt, vatansever ve vefalı öğretmenler, eğitimin durmasına veya öğrencilerin eğitimden mahrum kalmasına asla izin vermediler. Öğretmenleri tebrik etmek istiyorum. Gerçekten vefalı ve vatansever insanların örnekleridirler." sözlerini kullandı.

Başbakan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarım bu krizler bir an önce sona erer, bu sorunlar ortadan kalkar ve Kürdistan'daki tüm halk ve çalışanlar, özellikle de öğretmenler, tüm haklarını alırlar."

Bu yıl 22 milyondan fazla yeni kitap basılmış ve müfredatta değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, yaklaşık 30 okul ve yüzlerce yeni derslik inşa edildi.

Okullara yaklaşık 8 milyon 500 bin litre akaryakıt dağıtıldı. Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, gelecek yıl öğrencilerin kıyafet tasarımlarında değişiklik yapma kararı aldı.

Kerkük'te de yeni eğitim-öğretim yılı bugün 600 bin öğrencinin katılımıyla başlayacak, bunların 100 bini Kürtçe eğitim görecek.