DNO, petrol ihracatının yeniden başlaması için varılan anlaşmadan memnun

2 dakika önce

Norveçli petrol şirketi DNO, Kürdistan petrol ihracatına ilişkin üçlü anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

DNO’dan yapılan açıklamada, Irak Hükümeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve bir dizi uluslararası petrol şirketi arasında, Kürdistan ham petrolünün Irak-Türkiye boru hattı aracılığıyla ihracatının yeniden başlatılması konusunda varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Şirketin, her zaman ihracata yeniden başlamak istediği ancak bunun Kürdistan Bölgesi ile yaptığı ortak üretim sözleşmelerinin hukuki, ekonomik ve ticari şartlarına dayalı olarak birikmiş borçların ödenmesini ve gelecekteki ihracatı garanti altına alan anlaşmalar çerçevesinde mümkün olacağı vurguladı.

Temmuz 2025'te Tawke ve Fişhabur sahalarına düzenlenen İHA saldırıları sonucu oluşan hasarın onarımı için harcamaların artırıldığı kaydedilen açıklamada, 2026 yılında Tawke’de sekiz yeni kuyunun açılması için daha fazla yatırım yapılması ve günlük toplam üretim seviyesinin 100 bin varile kadar çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı ve petrol üreten şirketler arasında 22 Eylül 2025’te petrol ihracat mekanizması konusunda anlaşma sağlandı.