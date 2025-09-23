Başbakan Barzani, Japon Büyükelçi Endo'yu kabul etti

45 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Japonya'nın Irak Büyükelçisi Akira Endo ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi dahil birçok konuyu görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 23 Eylül 2025 Salı günü yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin Japonya'nın Irak Büyükelçisi’ni kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Japonya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin gelişimi, Irak'taki genel durum ve yaklaşan Irak Parlamentosu seçimlerine yönelik hazırlıkların ele alındığı bildirildi.

Büyükelçisi Akira Endo’nun, JICA aracılığıyla Kürdistan Bölgesi'ndeki faaliyetleri ve projelerinden söz ettiği aktarıldı.

Açıklamaya göre Japonya'nın iş birliği, desteği ve projeleri için Kürdistan Bölgesi'nin şükranlarını Akira Endo’ya sunan Başbakan Barzani, Japonya'nın sanayi, eğitim ve ekonomik kalkınma alanlarındaki zengin uzmanlık ve deneyiminden yararlanılmasının önemine vurgu yaptı.