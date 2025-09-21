Mesrur Barzani, Zaho Uluslararası Ticaret Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Zaho Uluslararası Ticaret Fuarı’nın açılışını yaptı.

Başbakan Mesrur Barzani, 21 Eylül Pazar günü Zaho'daki ilk uluslararası ticaret fuarının açılışını gerçekleştirdi.

Fuara çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 70'ten fazla yerli ve yabancı firma katılıyor.

Zaho Uluslararası Fuarı, toplam 8 bin 600 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edildi. Fuarda 13 bin 000 metrekarelik bir otopark bulunmaktadır.

Fuarda sahne, konuk salonu, yemekhane, çeşitli küçük konferans salonları, ses sistemi, güvenlik kameraları, kesintisiz elektrik, en iyi havalandırma ve yangın söndürme sistemleri yer almaktadır.