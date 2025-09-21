Başbakan Barzani: Bugün Zaho Irak ve her yerden ziyaret ediliyor

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Zaho'nun bugün Irak ve her yerden ziyaret edildiğini söyledi.

Mesrur Barzani, bugün (21 Eylül Pazar günü) Zaho Çocuk Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Kurdistan24'e açıklama yapan Mesrur Barzani, Zaho Bağımsız İdaresi'nin 4. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bugün Irak ve her yerden insanlar Zaho'yu ziyaret ediyor." dedi.

Başbakan Barzani, "Bugün, Zaho Bağımsız İdaresi'nin 4. kuruluş yıl dönümünü. Tüm Kürdistan halkını, özellikle de Zaho halkını kutluyorum. Bugün Zaho'nun büyük bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz."

Mesrur Barzani, artık Zaho'nun cazip bir yer haline geldiğini kaydetti.