Başkan Barzani, Kürdistan İslam Alimler Birliği'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan İslam Alimler Birliği kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Barzani, 21 Eylül 2025 Pazar günü Kürdistan İslam Alimler Birliği kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, başkan, üyeler ve tüm din adamlarını tebrik etti.

Mesud Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Barzani Nemir'in (Ölümsüz) talimatı üzerine Kürdistan İslan Alimler Birliği'nin kurulması, halkımızın devrim ve mücadelesinde din alimlerinin rolünün güçlendirilmesi yolunda atılmış tarihi bir adımdı. Bu kararda, Kürt öğretmen ve İslam alimlerinin, toplumun tüm kesimleri arasında milli, vatanseverlik ve bir arada yaşama bilincinin yaygınlaştırılmasındaki konumları ve halkımızın meşru davasının her aşamada ilerletilmesindeki rolleri vurgulanmıştır."

Başkan Barzani, mesajının sonunda, Kürdistan İslam Alimler Birliği'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Birliğe ve tüm din alimlerine başarılar diledi, gayretlerinden ve kutsal görevlerinden dolayı kendilerini kutladı.