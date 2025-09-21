2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Zaho'daki çevrenin diğer bölgelere göre daha temiz olduğunu ve bölge halkının en iyi hizmet projelerini hak ettiğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, 21 Eylül Pazar günü Zaho'daki ilk uluslararası ticaret fuarının açılışını gerçekleştirmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zaho Bağımsız İdaresi’nin kuruluşunun 4. yılı vesilesiyle bölge halkını ve tüm Kürdistan halkını kutlayan Başbakan, Zaho'nun kat ettiği ilerlemeden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Mesrur Barzani, “Zaho halkı en iyi projeleri ve hizmetleri hak ediyor. Gördüğüm proje ve programların Zaho'nun daha büyük ilerleme kaydetmesine yol açmasını umuyorum.” dedi.

Kürdistan’ın her zaman ilerlemesi temennisinde bulunan Başbakan, Zaho’nun çevre kalitesine ilişkin, “Allah’a şükür diğer yerlere göre daha temiz. Çevreyi korumaya devam etmelerini umuyoruz.” açıklamasını yaptı.