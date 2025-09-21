Başbakan Barzani, Zaho Kornişinin ikinci bölümünü açtı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Zaho Kornişinin ikinci bölümünün açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Barzani, 21 Eylül 2025 Pazar günü (bugün), Zaho’nun turistik yerlerinden biri olan ve bölgeye canlılık katan Zaho Kornişinin ikinci bölümünün açılışını yaptı.

Zaho Korniş projesinin ikinci etabının maliyeti 6 milyar dinardan fazla olup, uzunluğu yaklaşık üç kilometredir.

İkinci bölümü %50'den fazla yeşil alana sahip olan projenin her iki tarafında, 8 metre uzunluğunda yürüyüş alanları bulunmakta.

Projede ayrıca restoranlar, kafeteryalar ve gezi tekneleri de yer almakta.

Zaho Kornişi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9. Kabinesi ile Zaho Bağımsız İdaresi’nin güzel ve ilgi çekici projelerinden biri olup, Kürdistan'ın farklı bölgelerinden giden vatandaşlar ile turistler tarafından sürekli ziyaret edilmektedir.