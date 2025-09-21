Mesrur Barzani: Zaho Kornişi ileri düzeyde inşa edildi
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Zaho Kornişinin stratejik bir turizm projesi olduğunu ve ileri düzey tekniklerle inşa edildiğini söyledi.
Başbakan Barzani, 21 Eylül 2025 Pazar günü (bugün), ikinci bölümünün açılışını yaptığı Zaho Kornişine ilişkin, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.
Zaho Bağımsız İdaresi’nin kuruluşunun yıldönümünde Zaho Kornişinin ikinci bölümünü ziyaret ettiğini belirten Başbakan, Zaho Kornişinin stratejik bir turizm projesi olup ileri düzeyde tekniklerle inşa edildiğini ifade etti.
Mesrur Barzani, paylaşımının sonunda, bağımsız idaresinin ilanının yıldönümü dolayısıyla Zaho sakinlerini kutladı.
لە ساڵیادی ڕاگەیاندنی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، سەردانی قۆناخی دووەمی کۆڕنیشی زاخۆم کرد کە پڕۆژەیەكی ستراتیژیی گەشتیارییە و بە ئاستێکی پێشکەوتوو دروستکراوە.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 21, 2025
پیرۆز بت ل زاخۆکا دەلال. pic.twitter.com/pJ6lo5yfcb