ABD'de artık gıda güvenliği raporu yayımlanmayacak

3 saat önce

ABD Tarım Bakanlığı, "gereksiz, maliyetli, siyasallaştırılmış ve alakasız çalışmalar" olduğu gerekçesiyle, ülkenin gıda güvenliği raporunun artık yayımlamayacağını bildirdi.

ABD Tarım Bakanlığından, gıda güvenliği raporunun yayımlanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gıda güvenliği raporunun, "korku salmaktan başka bir işe yaramadığı" ve "gereksiz, maliyetli, siyasallaştırılmış ve alakasız çalışmalar" olduğu gerekçesiyle, bundan sonra yayımlanmayacağı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde sosyal yardım ödeneklerinin artırılmasını desteklemek amacıyla başlatılan bu çalışmanın artık "öznel ve liberal bir iddiadan öteye geçemediği" vurgulandı.

Açıklamada, "Gıda güvensizliğinin yaygınlığındaki eğilimler, 2019-2023 yılları arasında Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) harcamalarında %87'lik bir artışa rağmen neredeyse hiç değişmedi." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Tarım Bakanlığının "yasal gerekliliklere öncelik vermeye ve gerektiğinde elindeki daha güncel ve doğru veri setlerini kullanmaya devam edeceği" aktarıldı.