Suriye Cumhurbaşkanı New York'ta ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

7 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması ve Suriye'nin istikrarına ilişkin konuları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Ahmed Şaraa ile Bakan Rubio'nun bir araya geldiği belirtildi.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılması sürecinin, Suriye'nin istikrarlı ve egemen bir ülke kurması noktasında bir fırsat olduğunun vurgulandığı ifade edildi.

Açıklamada, "İki taraf, devam eden terörle mücadele çabaları, kayıp Amerikalıların bulunması için yapılan çalışmalar ve daha fazla bölgesel güvenlik sağlanmasında İsrail-Suriye ilişkilerinin önemi hakkında görüş alışverişinde bulundu." bilgisine yer verildi.