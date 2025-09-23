Erdoğan: Trump ile görüşmede F-35 alımı konusu da gündeme gelecek

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmelerinde F-35 konusunun masaya yatırılacağını belirtirken, Türkiye'nin ödemesini yaptığı uçakların teslim edilmemesinin, "stratejik ortaklığa uygun olmadığı" ve "bu adımın yanlış olduğu"nu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Amerikan Fox News kanalına bir mülakat vererek uluslararası politika ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik işgaline tamamen karşı olduklarının altını çizen Erdoğan, "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması" konusundaki sorusuna, bu durumun sadece Hamas'ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Öbür tarafta Netanyahu'nun yaptıklarını nasıl bir kenara koyabiliriz?" diye cevap verdi.

Bir soru üzerine "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini" dile getiren Erdoğan, "Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum." dedi.

Beyaz Saray'da 25 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapması planlanan görüşmede, F-35 sürecinin gündeme geleceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin daha önce F-35 programının ortağı ve üreticilerinden biri olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin F-35 alımı için 1,4 milyar dolarlık ödeme yaptığını, ancak uçakların teslim edilmediğini aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin ödemesini yaptığı uçakların teslim edilmemesinin, "stratejik ortaklığa uygun olmadığı" ve "bu adımın yanlış olduğu" yönünde değerlendirdi.

Trump'la yapacağı görüşmeden sonra Türkiye'ye F-35'lerin verilmesini bekleyip beklemediği yönündeki bir soruya Erdoğan, "Şu anda tekrar bu konuları görüşeceğiz." yanıtını verirken, bu görüşmede hem F-35, hem de F-16'larla ilgili son durumu ele alacaklarını kaydetti.

Erdoğan, iki ülke arasında ticaretin gelişimi konusunda, "Bence çok daha iyi bir konuma geleceğine inanıyorum, özellikle birinci sırada savunma sanayi alanında. Bunun yanında sanayi ve teknoloji alanında Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler artacaktır." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile nitelikli bir ilişkisinin olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bizim gerek Rusya ile, gerekse Ukrayna ile önemli ilişkilerimiz var. Biz hiçbir zaman bu ülkelerle ayrışık bir anlayış içerisinde olmadık. Biz savaşın olmasını asla arzu etmezdik." dedi.

Erdoğan, savaşın hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya ciddi anlamda kayıplar verdirdiğini ve savaşın yakın zamanda sona ereceğini düşünmediğini dile getirdi.

NATO'nun, aynen Türkiye'nin uyguladığı yaklaşıma benzer bir "modeli" uygulayarak, hem Rusya hem de Ukrayna ile daha barış içerisinde bir modeli uygulayabileceğini söyleyen Erdoğan, Ukrayna'nın finansal açıdan bu savaşı sürdürmesinin zor olduğunu ve Avrupa'nın sonsuza kadar ekonomik yardım yapmaya devam edemeyeceğini, ABD'nin de Kiev'e ne kadar destek olacağının net olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin NATO üyesi güçlü bir ülke olarak 50 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği'ne (AB) alınmadığını da vurgulayan Erdoğan, bunun haksız bir yaklaşım olduğunu belirtti.