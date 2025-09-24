Kürdistan Bölgesi Hükümeti: İhracata başlamak için Petrol Bakanlığının imzasını bekliyoruz

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kürdistan petrolünün yeniden başlatılması için Irak Petrol Bakanlığının imzasını beklediklerini duyurdu.

Bakanlıktan 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun tavsiye ve kararları çerçevesinde Kürdistan petrolünün yeniden ihracatı için tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belirtilirken, Bağdat’ın imzasının beklendiği vurgulandı.

Yerli ve yabancı tüm petrol şirketlerinin anlaşmaları imzaladığı aktarılırken, "Bir yabancı şirket henüz imzalamadı ancak bu durum üçlü anlaşmayı etkilemeyecek." denildi.

Açıklamada, Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile petrol üreten şirketlerin olumlu değerlendirmelerine yer verilen bir mektubun 23 Eylül’de Petrol Bakanlığına iletildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasının devamında, “Petrol Bakanlığının, SOMO'nun (Irak Petrol Pazarlama Şirketi) Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına en kısa sürede başlayabilmesi ve anlaşma hükümlerini hayata geçirebilmesi için anlaşmayı imzalaması yönündeki talebimize yanıt vermesini bekliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı ve petrol üreten şirketler, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü, petrol ihracat mekanizması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kürdistan Bölgesi’nden petrol ihracatı, Paris'teki tahkim mahkemesinin, Türkiye'nin 2014-2018 yılları arasında Irak Hükümetinin izni olmadan Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihraç ettiğine karar vermesinin ardından Mart 2023'te durdurulmuştu.