Türkiye ve İran ilişkilerini güçlendiriyor: "Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz"

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile olan sınır kapılarının sayısını artırmaları gerektiğini ve kapıların daha etkin hale getirmeleri gerektiğini belirtirken, "Bizim amacımız İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonun ekonomik olarak ve diğer alanlarda olabildiğince hızlı devam etmesi.” dedi.

İran’a resmi ziyarette bulunan Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri bakanlığı görevini yürütürken 4'üncü kez İran'ı ziyaret etiğini, daha önceki görevlerinde de İran'a gelip gittiğini söyleyen Bakan Fidan, Arakçi ile uluslararası ortamlarda sık sık bir araya geldiklerini ve bütün önemli gelişmeleri telefonla müzakere ettiklerini aktararak, iş birliğinden ötürü mevkidaşına teşekkür etti.

Görüşmelerin son derece verimli geçtiğini vurgulayan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki başta ticaret ve enerji olmak üzere tarafların refahını ve ekonomisini doğrudan ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını kaydetti

Başta sınırları daha etkin kullanmak olmak üzere ticaretin geliştirilmesi için ikili ilişkilerde yapılması gereken birçok şey bulunduğuna değinen Fidan, "Bağlantısallık, ulaştırma ve lojistik alanında iki ülke olarak yapmamız gerekenin biraz gerisinde kalmışız. Bu konuda atmamız gereken adımlar var." diye konuştu.

"Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor. Sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor.” diyen Fidan, tarafların yoğun şekilde etkileşim halinde olduğunu ve ticaret yaptığını, her yıl milyonlarca kişinin İran ile Türkiye arasında seyahat ettiğini, bunu daha sistemli şekilde ileriye taşımak için somut projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Abbas Arakçi'nin İran'ın Van Başkonsolosluğunun yakın gelecekte açılacağına yönelik sözlerine binaen konuşan Fidan, "Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim, kendisi gelirse ben de oraya gideceğim, beraber açacağız.” sözlerini sarf etti.

Özellikle düzensiz göçle mücadele konusunda İran ile iş birliği yapmaları gerektiğine işaret eden Fidan, "Özellikle Afganistan kaynaklı düzensiz göçle nasıl beraber mücadele edebiliriz, oradaki Afgan hükümetiyle beraber nasıl çalışabiliriz, bu konu üzerinde de durduk.” diye konuştu.

İran'ın nükleer müzakerelerinde Ankara'nın her zaman Tahran'ın yanında olduğunu Arakçi'ye söylediğini dile getiren Fidan, "Bizim amacımız İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonun ekonomik olarak ve diğer alanlarda olabildiğince hızlı devam etmesi.” dedi.

Fidan, İran'ın yıllardır maruz kaldığı bu yaptırımların haksız olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini bildirerek, devam eden süreçlerin bir noktaya varması konusunda Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de ülkesinin PKK'nin silah bırakmasını memnuniyetle karşıladığını bildirerek, "PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin terörden arındırılmasını destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Türkiye ile gaz anlaşmasının uzatılmasına ve enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine hazır olduğunu kaydeden İranlı Bakan Arakçi, yeni bir sınır kapısı ve ticaret merkezlerinin açılması, iki ülkenin tren yolu hattıyla bağlanması ve tercihli ticaret için teknik düzeyde uzmanların toplantı yapması konusunun ele alındığını aktardı.

Arakçi, yakın gelecekte İran'ın Van Konsolosluğunun açılacağını, bunun ikili ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

İran nükleer müzakereleri ve ABD'nin yaptırımları, Filistin konusunda ortak çabalar, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlali gibi bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığına işaret eden Arakçi, "Suriye'nin istikrar ve huzuru toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıdır ve en büyük tehdit İsrail'den gelmektedir.” dedi.