Sudani ile Tom Barrack Irak ve Suriye'deki durumu görüştü

1 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Irak ve Suriye’nin istikrarı, güvenliği, refahı ve ekonomik iyileşmesine destek vermeye devam edebilmesi için uygulanabilir yolları görüştü.

Sudani’nin basın ofisinden bugün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yayınlanırken, toplantıda görüşülen önemli konulardan birinin Irak'ın Suriye sahasında oynayabileceği önemli rol olduğu belirtildi.

Irak’ın yalnızca bir komşu değil, aynı zamanda Suriye'de barış ve istikrarı desteklemede belirleyici bir faktör olabileceği vurgulanan toplantıda, bölgeyi tehdit edebilecek herhangi bir gerginliğin tırmanmasının önlenmesinin önemi konusunda mutabık kalındı.

Sorunların çözümünde en iyi yolun diplomasi ve diyalog olduğu konusunda ortak görüş belirtilen toplantıda, ortaya konulan stratejinin temel amacının bölgeyi ortak koordinasyon yoluna geri döndürmek ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önünü açacak uzun vadeli istikrarı sağlamak olduğu ifade edildi.

Toplantıda, Irak'ın tutumunu överek, Irak'ın Suriye’nin yeniden inşasında ve ortak hedeflere ulaşılmasında önemli rol oynayabilecek kapasitede olduğunu dile getiren Tom Barrack, ABD'nin Irak Hükümetinin kamu çıkarlarını korumak için ülkenin ekonomik ve siyasi altyapısını güçlendirme çabalarına destek verdiğini belirtti.