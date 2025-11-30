PKK: Öcalan serbest bırakılmadıkça başka adım atmayacağız

2 saat önce

PKK komutanlarından Amed Malazgirt, Türkiye ile yürütülen süreçte örgütün üzerine düşen adımları attığını belirterek, Abdullah Öcalan serbest bırakılmadan yeni bir hamle yapmayacaklarını bildirdi.

PKK’nin Kandil’deki üst düzey komutanlarından Malazgirt, Kürdistan Bölgesi sınırları içerisindeki Kandil Dağları’nda, Fransız haber ajansı AFP’ye açıklamalarda bulundu.

Barış sürecinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Malazgirt, "Önder Apo'nun başlattığı tüm adımlar hayata geçirildi. Bundan sonra (bizim tarafımızdan) atılacak başka bir adım olmayacak." dedi.

Ankara’dan somut adım beklediklerini dile getiren Malazgirt, "Şu andan itibaren Türk devletini bekleyeceğiz; adım atması gereken taraf onlardır." diyerek, PKK’nin öncelikli talebinin Öcalan'ın serbest bırakılması olduğunun altını çizdi.

ANF’nin haberine göre Malazgirt, PKK’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini, adım atma sırasının devlette olduğunu belirtti.

Malazgirt, açıklamasının devamında şu sözleri sarf etti:

“Önder Apo, PKK’nin kongresini toplamasını istedi; PKK bunu yaptı ve kendisini feshetti. Zap bölgesindeki savaş 5 yıl boyunca sürdü, devlet gerillaları tasfiye etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Önderlik, ‘çatışma hatlarından çekilin’ dedi, biz de çekildik. Silahlarımızı teslim etmedik ve bunu sembolik olarak yaktık.

PKK üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi, ancak devlet halen somut adım atmadı. Türk devleti Kürt-Türk kardeşliğini gerçekten savunuyorsa, atılması gereken ilk adım Önder Apo’nun özgürlüğüdür.”