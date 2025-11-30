Hatimoğulları: Barış sürecinden bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar bir sonuç elde edemez

3 saat önce

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, AK Parti ve MHP’nin hükümetin icra makamında oldukları için kendileriyle görüştüklerini belirterek, "Bizim meselemiz seçimin çok üstündedir. Bu mesele seçim meselesi değildir. Kürt meselesini seçim, Kürt seçmeni de kendi seçmeni gözüyle görmeye çalışanlar yanılır." dedi.

Hatimoğulları, partisi tarafından Çanakkale’de düzenlenen "Demokratik Toplum ve Barış Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçen yıl 1 Ekim'den bu yana tarihi bir sürecin başladığını söyledi.

Bugün Türkiye'nin böylesi bir sürecin içine girmesinin en temel nedenlerinin, Orta Doğu ve dünyadaki gelişmeler olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, şu sözleri sarf etti:

"Böyle bir sürecin içinde Türkiye'nin iç barışı tesis etmesi son derece önemli. Bunun hepimiz farkındayız. Şimdi yeni bir strateji deneniyor. Evet, nedir bu strateji? Kendileri adına ne derlerse desinler, bizim açımızdan olması gereken barış ve demokratik toplum. Bu sürecin bizce adı budur ve böyle olmalıdır."

"Kürt sorununu terör parantezine almaktan herkes vazgeçmelidir." diyen Hatimoğulları, "Kürt sorunu sosyolojik, toplumsal, iktisadi bir sorundur, halklar sorunudur ve halklar sorununa bu çerçevede yaklaşılması şarttır.” diye konuştu.

Hatimoğulları, barış süreci devam ederken Türkiye'nin dört bir yanında barışın toplumsallaşması için DEM Parti olarak çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Tülay Hatimoğulları, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesini son derece tarihsel, kıymetli ve önemli bulduklarını dadile getirdi.

Barış sürecinin devletle götürülen bir süreç olduğunu söyleyen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"AKP ve MHP hükümetin icra makamında oldukları için kendileriyle görüşme var. Bundan bir seçim ittifakı çıkarmaya çalışanlar bir sonuç elde edemez. Bizim meselemiz seçimin çok üstündedir. Bu mesele seçim meselesi değildir. Kürt meselesini seçim, Kürt seçmeni de kendi seçmeni gözüyle görmeye çalışanlar yanılır. Bunu iktidar için de söylüyorum, muhalefet için de söylüyorum. Bu süreç seçme ve seçilmeden, dar manada bir siyasi partinin çıkarlarının çok üzerinde olan bir süreçtir. Barışı inşa etmek, yüz yıllık hasretini çektiğimiz onurlu bir barışı bu topraklarda tesis etmek için bu süreci yürütüyoruz."