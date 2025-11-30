Irak Elektrik Bakanlığından "Kor Mor" açıklaması

1 saat önce

Irak Elektrik Bakanlığı, Kor Mor gaz sahasının onarılması sonrasında ulusal elektrik sistemine 300 MW elektriğin geri kazandırıldığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Ahmed Musa, 30 Kasım 2025 Pazar günü yaptığı açıklamada, onarım sürecinin ardından İran'a günde yaklaşık beş milyon metreküp gaz göndermeye devam başladıklarını kaydetti.

Gaz kesintisi nedeniyle hem Besmaya hem de Mensuriya santrallerinin kapatıldığını hatırlatan Sözcü Musa, söz konusu elektrik santrallerinin yeniden faaliyete geçtiğini belirtti.

Sözcü Musa, “Saldırının ardından Kor Mor gaz sahasının onarılması ve gaz sahasının yeniden faaliyete geçirilmesi, ulusal elektrik sistemine 300 MW elektrik geri geldi. Bu, Kürdistan Bölgesi'nin Irak'a yatırım tesisleri aracılığıyla geri sattığı enerjinin bir kısmı.” diye konuştu.

Ahmed Musa’ya göre federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında enerji alım sözleşmeleri konusunda koordinasyon güçlü bir şekilde devam ediyor.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü Çemçemal'daki Kor Mor gaz sahasına bir drone saldırısı düzenlenmişti.

Saldırı sonrası sahadaki gaz üretimi askıya alınmıştı.