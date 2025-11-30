Sünniler, Parlamento başkanlığına bir aday belirlemek için toplanacak

6 saat önce

Irak’ta Sünni liderlerin, Parlamento başkanlığını için belirlediği dört aday hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere Ulusal Siyasi Konsey’in toplanması bekleniyor.

Irak Ulusal Siyasi Konseyi'nden bir kaynak, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Musena Samarai, Ziyad Cenabi, Salim İsewi ve Muhammed Halbusi'nin Irak Parlamentosunun altıncı döneminin yeni başkan adayları olduğunu söyledi.

Aynı kaynak Sünni liderlerin, Parlamento başkanlığı görevini üstlenecek herhangi bir Sünni partinin yeni kabinede bakanlık alamayacağı konusunda anlaşmaya vardığını aktardı.

Söz konusu Sünni partilerin Ulusal Siyasi Konsey'in görev için ana adaya karar vermesini beklediği bildirildi.

Kaynağa göre Sünniler, savunma, ticaret, kültür, sanayi, yükseköğretim ve maliye bakanlıklarını talep etti. Bu amaçla Şii güçlerle görüşmelerde bulundular, ancak henüz bir karara varamadılar.

Ulusal Siyasi Konseyi, 2025 Pazar günü (bugün) Bağdat’ta, Siyade İttifakı lideri Hamis el-Hancer’in davetiyle düzenlenen toplantıyla Takaddum Partisi, Azim Partisi, Egemenlik (Siyade) İttifakı, Ulusal Hasm İttifakı ve Cemahir Partisi liderleri tarafından oluşturuldu.