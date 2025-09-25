Irak'ın ağustos ayı petrol ihracatı 7 milyar doları aştı

4 saat önce

Irak'ın petrol ihracatının ağustos ayında 104 milyon varili aştığı ve 7 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği bildirildi.

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), 25 Eylül 2025 Perşembe günü yaptığı açıklamada, temmuz ve ağustos ayı petrol verilerine yer verdi.

Açıklamaya göre Irak, ağustos ayında 104 milyon 806 bin 884 varil petrol ihraç ederek 7,16 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Orta ve güney sahalardan ham petrol ihracatının 103 milyon 895 bin 706 varil, Geyara sahasından ise 911 bin 178 varil seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Bu ay Ürdün'e petrol ihracatı yapılmadığı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

Irak’ın, temmuz ayında 104 milyon 750 bin 788 varil petrol ihraç ederek 7 milyar 184 milyon 449 bin dolar gelir elde ettiği de belirtildi.