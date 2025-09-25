PWK: Bağımsızlık feferandumu iradesine sahip çıkmak milli bir görevdir!

4 saat önce

Tarihi referandumun sekizinci yıl dönümü dolayısıyla Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) tarafından yapılan açıklamada, "Referandum, meşru olan bir ulusal iradenin demokratik yollarla tüm dünyaya ilan edilmesiydi." denildi.

Bundan tam sekiz yıl önce, 25 Eylül 2017 yılında, Güney Kürdistan ve Kürdistan Bölgesi dışındaki Kürt bölgelerindeki halk, kaderlerini tarihi bir referandumla belirlemek için büyük bir coşkuyla sandık başına gitti.

PWK Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25 Eylül 2017 günü Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ndeki Hewler, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe şehirleri ile, Güney Kürdistan’ın geri kalan ve 140. Madde kapsamındaki Kerkük dahil tüm illerinde meşru ve demokratik bir bağımsızlık referandumu gerçekleşti.

Referanduma katılım oranı %72 olurken, evet oylarının oranı da %92.73 oldu.

Güney Kürdistan halkı içeriden ve dışarıdan gelen bütün baskı, tehdit, sindirme, engelleme girişimlerine, her türlü sinsi plana rağmen, büyük bir cesaret, kararlılık, dirayet ve milli bir şuurla sandıklara giderek, %92.73 gibi tartışmasız bir oy oranı ile ‘bağımsızlığa evet’ dedi. Bu aynı zamanda meşru olan bir ulusal iradenin demokratik yollarla tüm dünyaya ilan edilmesiydi."

PWK, bağımsızlık referandumunun 8. yıl dönümünde hem bağımsızlık referandumunu hem de sonuçlarını saygıyla karşılayarak, desteklerini bir kez daha ifade etti.

Bağımsızlık referandumunun 8. yıl dönümünde, tüm siyasi ve askeri güçleri, bölge ve dünya devletlerini, Güney Kürdistan’daki Federe Yönetimin Başkanlık, Parlamento, Hükümet ve Peşmerge Güçleri’nin meşru varlık, yönetim ve kararlarına saygı duymaya çağıran PWK, "Bağımsızlık Referandumu’nun 8. Yıldönümünde, Güney Kürdistan’daki tüm siyasi partileri, var olan tüm federe devlet kazanımlarının korunması ve devletleşme yolunda bir an evvel ortak hükümetlerini kurmaya, başta pêşmerge gücü olmak üzere var olan kurumların birleştirilmesi, geliştirilmesi, yeni kurumların oluşturulması yönünde milli birlik ruhuyla birlikte davranmaya çağırıyoruz." dedi.

Açıklamanın sonunda 25 Eylül Bağımsızlık Referandumu ile ortaya konulan iradenin sahiplenilmesinin ulusal bir görev olduğu vurgulandı.