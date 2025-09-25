Mesrur ​​Barzani: Kürdistan Bölgesi'nin tüm anayasal haklarının uygulanmasını vurguluyoruz

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, petrol ihracatına ilişkin üçlü anlaşmanın tüm ekip ve heyetlerin çabalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

Mesrur ​​Barzan, 25 Eylül 2025 Perşembe günü, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi, petrol şirketleri, Irak Petrol Bakanlığı ve SOMO arasında bugün varılan anlaşma, tüm ekip ve heyetlerin yoğun çalışmaları ve çabalarının bir sonucudur." dedi.

Bu adımın Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol sahalarını dünya petrol piyasasına yeniden bağlayacağını vurgulayan Başbakan Barzani, başta direnişçi Kürdistan halkı olmak üzere herkesi tebrik ederek, "Bu tarihi günde, petrol ihraç ederek Kürdistan halkının mali haklarının önündeki büyük bir engeli kaldırdık." ifadesini kullandı.

Mesrur ​​Barzani, mesajının sonunda Kürdistan Bölgesi'nin tüm anayasal haklarının uygulanması gerektiğinin altını çizdi.