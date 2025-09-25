SDG: Deyrizor’a yönelik DAİŞ saldırısını püskürttük

57 dakika önce

Demokratik Suriye Güçleri (SDG) terör örgütü DAİŞ'in Deyrizor’un doğusundaki Behra Wista beldesine yönelik saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

SDG Basın İrtibat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "DAİŞ çete hücrelerinin Behra Wista beldesine yönelik saldırısını püskürttük. Yaşanan şiddetli çatışma sonucunda 5 SDG savaşçısı şehit düştü, bir savaşçı da yaralandı." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz, şehitlerin intikamını alıyor ve mücadeleyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.