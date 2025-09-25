Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Petrol ihracatı önümüzdeki 48 saat içinde yeniden başlayacak

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, petrol ihracatının önümüzdeki 48 saat içinde yeniden başlayacağını duyurdu.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Irak Petrol Bakanlığı, petrol ihracatı konusunda anlaşmaya vardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Petrol ihracatı önümüzdeki 48 saat içinde yeniden başlayacak." denildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 25 Eylül Perşembe günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi sahalarının petrolünün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edilmesi için tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bunun, servetin adil dağılımını, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesini ve yatırımın teşvik edilmesini garanti altına aldığını belirten Sundai, bunun 18 yıldır beklediğimiz bir başarı olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Mesrur ​​Barzan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi, petrol şirketleri, Irak Petrol Bakanlığı ve SOMO arasında bugün varılan anlaşma, tüm ekip ve heyetlerin yoğun çalışmaları ve çabalarının bir sonucudur." dedi.

Bu adımın Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol sahalarını dünya petrol piyasasına yeniden bağlayacağını vurgulayan Başbakan Barzani, başta direnişçi Kürdistan halkı olmak üzere herkesi tebrik ederek, "Bu tarihi günde, petrol ihraç ederek Kürdistan halkının mali haklarının önündeki büyük bir engeli kaldırdık." ifadesini kullandı.

Mesrur ​​Barzani, mesajının sonunda Kürdistan Bölgesi'nin tüm anayasal haklarının uygulanması gerektiğinin altını çizdi.