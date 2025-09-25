Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz

54 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Birlikte el ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden önce Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretimizi Birleşmiş Miletler Genel kurulu iç içe geldiği dönemde gerçekleştirmiş için çok mutluyuz. Gerek Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusunu gerek F-16 konusu gerek Halk Bankası ile aramızdaki ilişkileri konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımızı düşünüyorum. Heybeli Ada konusunda üzerimize ne düşerse onu yapmaya hazırız. Dönünce Bartholomeos ile de bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da katıldı.

Görüşmenin ardından Türkiye ve ABD arasında "Nükleer İş Birliği" anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladıklarını belirtti.

Türkiye ile ABD arasında köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını vurgulayan Bayraktar, "Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum." dedi.