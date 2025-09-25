"Eylül Devrimi Fırını" önemli bir turizm merkezine dönüştürülecek

2 saat önce

Eylül Devrimi döneminde inşa edilen ekmek fırını önemli bir turizm merkezine dönüştürülmek üzere yeniden açıldı.

Eylül Nesiller Örgütü Başkanı Huner Kak Ahmed, 25 Eylül 2025 Perşembe günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Aynı yerde Eylül Devrimi Fırını'nı açtıktan sonra, burayı Kürdistan Bölgesi'nin arkeolojik alanı ve önemli bir turizm merkezi haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kak Ahmed, fırının yalnızca arkeolojik alan olarak kullanılmadığını, dün açılışında iki fırıncının emeğiyle ekmek de yaptıklarını söyledi.

Eylül Nesiller Örgütü Başkanı ayrıca fırının Başkan Barzani'nin talimatı üzerine restore edildiğini ve maliyetinin Barzani'nin Ofisi tarafından karşılandığını dile getirdi.

Fırın, Rewandiz ilçesine bağlı Pireswan köyü yakınlarındaki Soran-Çoman yolu üzerindeki Kospe Sipi'de bulunmaktadır.

Eylül Devrimi Fırını, Devrimin başlamasıyla birlikte, devrim lideri Molla Mustafa Barzani'nin talimatı üzerine inşa edildi. Peşmerge'ye yardım amacıyla inşa edilmiş ve binlerce Peşmerge burada yemek yemiştir.