Sudani: Kürdistan petrolünün ihracatı konusunda tarihi anlaşmaya varıldı

5 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatı konusunda tarihi anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Muhammed Şiya Sudani, 25 Eylül Perşembe günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi sahalarının petrolünün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edilmesi için tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bunun, servetin adil dağılımını, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesini ve yatırımın teşvik edilmesini garanti altına aldığını belirten Sundai, bunun 18 yıldır beklediğimiz bir başarı olduğunu söyledi.