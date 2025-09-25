APIKUR: Kürdistan'ın petrol ihracatı küresel piyasalarını güçlendirecek

37 dakika önce

Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Kürdistan'ın petrol ihracatının küresel enerji piyasalarını güçlendireceğini belirtti.

APIKUR, 25 Eylül 2025 Perşembe günü, Kürdistan petrolünün ihracatı için varılan anlaşma ile ilgili açıklamada bulundu.

Kürdistan petrol ihracatının yeniden başlamasının tüm Iraklılara fayda sağlayacağının belirtildiği açıklamada, "Petrol ihracatının yeniden başlaması için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

APIKUR, ITP aracılığıyla petrol ihracatının yeniden başlaması konusundaki kararlılıklarından Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'ye dolayı teşekkür etti.

Petrol ihracatının yeniden başlamasının küresel enerji piyasalarını güçlendireceğini vurgulayan APIKUR, "İhracatın birkaç gün içinde yeniden başlamasını bekliyoruz." dedi.