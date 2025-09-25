Trump TikTok kararnamesini imzaladı

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TikTok'un güvenlik gerekliliklerini yerine getirerek ülkede faaliyet göstermeye devam etmesini sağlayacak kararnameyi imzaladı.

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını anımsattı.

Donald Trump, "Ona çok saygı duyuyorum. Umarım o da bana çok saygı duyuyordur. TikTok ve diğer konular hakkında konuştuk ve bize onay verdi." dedi.

Dell Technologies CEO'su Michael Dell, Fox yöneticisi Rupert Murdoch ve Oracle’ın kurucusu Larry Ellison gibi "ABD’yi seven" 4-5 yatırımcının girişime dahil olduğunu belirten Trump, Oracle’ın güvenlik konusunda büyük bir rol oynayacağını dile getirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Çin tarafında bir miktar direnç olmasına rağmen TikTok'un ülkede faaliyet göstermeye devam etmesini istediklerini söyledi.

Vance, Amerikalıların veri gizliliğini yasaların gerektirdiği şekilde korumayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu anlaşma, Amerikalıların Tiktok'u geçmişte olduğundan daha güvenli bir şekilde kullanabileceği anlamına geliyor. Verileri güvende olacak ve vatandaşlarımıza karşı propaganda silahı olarak kullanılmayacak." dedi.

Vance, şirketin yaklaşık 14 milyar dolar değerinde olacağını belirtti.

Böylece Adalet Bakanlığı, 120 gün boyunca TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasayı uygulamayacak.