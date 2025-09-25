Devlet Bahçeli'den SDG çıkışı: İsrail kışkırtıyor

41 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in etkisi altında hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayarak, "Terör örgütü SDG'yi kışkırtan İsrail'dir." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesinde yayımlanan röportajında, İsrail'in sadece Gazze'de insanlığa karşı suç işlemekle kalmayıp bölgedeki 6 devlete adeta savaş ilan ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yanı başında yaşanan bu durumun ciddi çatışma riskini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Bahçeli, "Türkiye komşularının toprak bütünlüğünü herkesten fazla isteyen ve bunun için en ağır bedelleri ödeyen bir devlettir." dedi.

Bahçeli, "İsrail, Terör örgütü SDG'yi Türkiye'de başlayan terörsüz Türkiye sürecine dahil olmasın diye kışkırtıyor, manipüle ediyor." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin sekteye uğratılmaya çalışıldığına dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler bizim en uzun kara sınırımızın hemen güneyinde cereyan ediyor. Türkiye bilindiği gibi 2016’daki hain darbe girişiminden sonra Suriye topraklarında dört büyük harekâtla tüm bu çabaların aslında boş olduğunu ortaya koymuş, bunun bedelini de ödetmiştir."