Kurtulmuş: Çok kısa süre içerisinde ilgili yasalar çıkacaktır

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, şu aşamada komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşmesinin gündemde olmadığını söyledi.

ANF'de yer akan habere göre Kurtulmuş, 28’inci Dönem 3’üncü Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında, “Elimizi çabuk tutmalıyız” diyeyerek, sürecin hem Kürtlerin hak ve onurlarını hem de Türklerin hassasiyetlerini gözeterek yürütüldüğünü savundu.

Kurtulmuş, “Bir tarafta Kürtlerin haklarını ve onurlarını dikkate alacaksınız, diğer tarafta da Türkiye'nin büyük çoğunluğunu oluşturan Türklerin hassasiyetlerini ve gururunu dikkate alacaksınız. Dolayısıyla bu dengeleri gözeterek şu ana kadar getirildi.” dedi.

Numan Kurtulmuş, gazetecilerin “Komisyon Öcalan ile görüşecek mi?” sorusuna ise “Henüz gündeme gelmedi.” yanıtını verdi.

Komisyonun görevinin yasama değil, sürecin takibi ve bir çerçeve sunmak olduğunu belirten Kurtulmuş, “Bu komisyon herhangi bir yasayı hazırlayacak komisyon değildir. Bu komisyonun temel vazifesi sürecin başarıyla tamamlanmasını takip etmek, kontrol etmek, burada öncülük yapmak ve sonuçta bir çerçeve oluşturarak yani şu adımlarda yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Şuralarda şöyle bir takım adımların atılması gerekir diyerek bir ana çerçeveyi Meclis'e sunacağız ve çok kısa süre içerisinde ilgili yasalar çıkacaktır.” sözlerini kullandı.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, amaçlarının demokratik standartları yükseltmek ve devlet-millet kaynaşmasını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, “Bu konuyla ilgili sadece AK Parti değil, diğer partilerin de çalışmalarını sürdürdüğünü biliyorum. İnşallah bu komisyon atmosferine benzer bir atmosfer oluşur ve yeni bir anayasa yapım sürecine Türkiye en kısa süre içerisinde başlar.” dedi.