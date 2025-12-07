Fuad Hüseyin ve Hakan Fidan ikili ilişkileri görüştü

3 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile bölgesel gerginliğin azaltılması ve Suriye'de istikrarın desteklenmesi gerektiği konusuna vurgu yaptı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Aralık 2025 Pazar günü, Bakan Hüseyin ve Türk mevkidaşı Fidan’ın Katar’ın başkenti Doha’daki 23. Doha Forumu kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Irak ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmek ve bölgesel istikrarı güçlendirmek amacıyla siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi yollarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre bölgesel konularda, özellikle Suriye'deki durumla ilgili olarak, görüşmede, ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesinin yanı sıra Suriye halkının acılarını hafifletmek için yatırım ve kalkınma girişimlerinin teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

İran dosyasının da gündeme geldiği görüşmede, iki bakan, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve bölgesel güvenliğin sağlanması amacıyla diyalog ve anlayışa dayalı siyasi bir çözüme doğru gidilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Fuad Hüseyin, Irak'taki siyasi gelişmeler hakkında detayları paylaşarak, seçim sürecinin başarılı geçtiğini ve yeni hükümeti kurmak için devam eden görüşmelerin, Irak'ta demokrasi ve iç istikrarın pekiştirilmesi yolunda kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını söyledi.

Ortak ilgi alanlarına ilişkin konularda koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi, iki ülke arasındaki tarihi ve coğrafi ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki kararlılıkta Hüseyin ve Fidan tarafından dile getirildi.