Hakan Fidan ve Esaad Şeybani Doha'da görüştü

3 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriyeli mevkidaşı Esaad Şeybani, Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Katar’ın başkenti Doha’daki 23. Doha Forumu kapsamında bir araya geldi.

Bakan Fidan, "8 Aralık Hürriyet Günü" vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutlayarak, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede ikili konular ile bölgesel meseleler değerlendirildi ve 10 Mart Anlaşması’yla ilgili son durum ele alındı.