Irak Petrol Bakanlığı: Kürdistan petrolünün ihracatı yeniden başladı

2 saat önce

Irak Petrol Bakanlığı, Kürdistan petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başladığını bildirdi.

Bakanlıktan 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığının desteği ve Irak Petrol Bakanı Hayan Abdugani’nin gözetiminde, bugün (27 Eylül) Kürdistan petrolünün Irak-Türkiye boru hattından ihracatına başlandığı aktarıldı.

İhracatın herhangi bir teknik sorun yaşanmadan başladığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu gelişme, federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ortak çabalarının bir sonucu olarak önemli bir başarıya ulaşıldığını gösteriyor.” denildi.

Açıklamaya göre bu gelişme, ulusal kaynakların ortaklık ve eşgüdüm ruhuyla yönetilmesi, sürdürülebilir petrol ihracatının sağlanması ve ulusal ekonominin desteklenmesi yönünde önemli bir adımdır.