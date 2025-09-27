Başbakan’dan Kürdistan’daki bir arada yaşama vurgu

6 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki bir arada yaşama vurgu yaparak, “Kürdistan hepimizin memleketidir.” dedi.

Başbakan Barzani, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, katıldığı İznik Konseyi'nin 1700. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen akademik konferansına ait bir videoya yer verdi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki bir arada yaşama dikkat çeken Başbakan, Barzani, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Kürdistan hepimizin memleketidir. Kürdistan'ın tüm bileşenleri olarak bir zamanlar zulüm ve zorbalığa karşı birlikte mücadele ettiğimiz gibi, bugün de vatanımızı yeniden inşa etmek, büyütmek ve ilerletmek için birlik içindeyiz.”

Hristiyan patriklerinin birlik ve dinler arası birliktelik temalarını vurguladığı İznik Konseyi'nin 1700. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen akademik konferansı, Başbakan Barzani’nin katılımıyla bugün (27 Eylül) düzenlendi.

Konferansta söz alan Başbakan, Erbil'i "birlikte yaşamanın başkenti" olarak nitelendirdi.

Söz konusu bilimsel konferansın "bu kadar çok üst düzey din adamının katılımıyla gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet" duyduğunu söyleyen Başbakan Barzani, konferansta alınan karaların bölgedeki tüm toplumlar arasında barışçıl bir arada yaşama kültürünü ayrıca barış, birlik ve kardeşlik ilkelerini güçlendirmeye hizmet etmesini umut etti.