Başkan Barzani ve Bafıl Talabani yeni kabinenin kurulmasını görüştü

18 dakika önce

Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafıl Talabani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 10. Kabinesinin kurulmasını görüştü.

Barzani'nin Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü, Pirmam’da KYB Genel Başkanı Talabani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki siyasi durum, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreç ve 10. kabinenin kurulması konularının ele alındığı bildirildi.

Başkan Barzani ile Bafıl Talabani arasındaki son görüşme 14 Temmuz'da Barzani'nin Ofisi’nde gerçekleşmişti.

Toplantının ardından KDP ve KYB Siyasi Büroları ortak bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, toplantıda Kürdistan Bölgesi ve federal hükümet arasında yaşanan olaylar, gelişmeler, sorunlar, özellikle Kürdistan Bölgesi Hükümeti çalışanlarının mali hakları ve maaşları konularının ele alındığı bildirilmişti.