Başkan Barzani ve Bafıl Talabani Pirmam'da görüştü

Başkan Mesud Barzani ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani bir araya gelerek çeşitli konuları ele aldı.

Edindiğimiz bilgilere göre 27 Eylül 2025 Cumartesi günü, Başkan Barzani ile KYB Genel Başkanı Talabani, Pirmam’da bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan petrolünün ihracatı, 10. kabinenin kurulması, Irak Parlamento seçimleri, KYB-KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ilişkileri, Irak ve bölgedeki durum ve diğer çeşitli konular ele alındı.

Söz konusu görüşmenin sonucuna ilişkin her ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Başkan Barzani ile Bafıl Talabani arasındaki son görüşme 14 Temmuz'da Barzani'nin Ofisi’nde gerçekleşmişti.

Toplantının ardından KDP ve KYB Siyasi Büroları ortak bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, toplantıda Kürdistan Bölgesi ve federal hükümet arasında yaşanan olaylar, gelişmeler, sorunlar, özellikle Kürdistan Bölgesi Hükümeti çalışanlarının mali hakları ve maaşları konularının ele alındığı bildirilmişti.