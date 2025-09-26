Bakan Bayraktar: Irak-Türkiye hattından petrol akışı başladı

1 saat önce

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışının yeniden başladığını bildirdi.

Alparslan Bayraktar, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü, sosyal medya platformu üzerinden bu sabah saat 07.07 itibariyle Kürdistan petrolünün Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan yeniden ihracatına başladığını belirtti.

Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını vurgulayan Bayraktar, "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Paris Tahkim Mahkemesi kararına göre Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından ham petrol ihracatı 25 Mart 2023'te durdurulmuştu. Ancak, Petrol Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında 30 ay süren müzakerelerin ardından, petrol yatırım şirketleriyle Kürdistan ham petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunda üçlü bir anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi'nde günlük yaklaşık 240 bin varil ham petrol üretilecek, ancak bunun 190 bin varili ihraç edilerek SOMO aracılığıyla satılacak, 50 bin varili ise iç ihtiyaçlar için kullanılacak.