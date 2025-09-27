Mesrur ​​Barzani: Kürdistan halkının mali hakları sağlanmalı

2 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Ulusal Kongre Partisi Genel Sekreteri Aras Habib Kerim ile Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların yasalar çerçevesinde çözülmesini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin Irak Ulusal Kongre Partisi Genel Sekreteri Kerim’i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Irak'taki genel durum ve Irak Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıkların ele alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların, anayasal kurumlara saygı ve Kürdistan halkının mali haklarının sağlanması temelinde çözülmesinin gerekliliği de vurgulandı.