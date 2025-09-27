Minibüs duraktaki otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'da, minibüsün durakta bekleyen otobüse çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir minibüs durakta bekleyen otobüse arkadan çarptı. Kaza, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Elazığ kara yolundaki Sanayi Sitesi önünde meydana geldi.

Kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.