Amedspor'a Kürtçe slogan cezası kesildi

2 saat önce

Amedspor, daha önce TFF'nin onayladığı göğüs sponsorunda yazan Kürtçe "Koma me bona we" yazısının sportif ekipman talimatına aykırı olduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır ekibi Amedspor, Türkiye futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek profesyonel liglerde formasında Kürtçe slogan kullanan ilk takım oldu. Kulüp, yerel firmalardan Tezgel Kom ile imzaladığı sponsorluk anlaşması kapsamında "Koma me bona we" (Grubumuz sizin için) sloganını formasında taşımaya başladı.

Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce onay verdiği Kürtçe "Koma me bona we" slogan nedeniyle Amedspor'a 110 bin TL para cezası uyguladı.

CEGA Medya’dan yer alan habere göre TFF'nin onayıyla kullanılan Kürtçe slogan, Amedspor'un Pendikspor ile oynadığı maçta forma üzerinde yer aldı. Ancak federasyon, Sakaryaspor maçının ardından aynı slogandan dolayı kulübe "sportif ekipman talimatına aykırılık" gerekçesiyle ceza kesti.

Amedspor Başkanı Burç Baysal, cezanın Sakaryaspor ile oynanan maçta, forma üzerindeki Kürtçe slogan gerekçe gösterilerek verildiğini açıkladı.

Söz konusu firmanın, Türk Ticaret Bakanlığına tescilli ve sloganının da yasal olarak marka tesciline sahip olduğunu belirten Baysal, TFF’nin daha önce aynı sponsorluğa onay verdiğini hatırlattı.

Baysal, "Bu firma ile sponsorluk anlaşmasını TFF'den alınan resmi onay sonrası yaptık. Şimdi daha önce onaylanan aynı slogandan dolayı kulübümüz cezalandırılıyor. Bu açık bir çifte standart ve Kürtçeye karşı tahammülsüzlüktür." dedi.