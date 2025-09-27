DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan Amedspor’a verilen cezanın derhal geri alınması çağrısı

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Amedspor’a Kürtçe slogan gerekçesiyle verilen cezanın utanç verici olduğunu belirterek, DEM Parti Eş Genel Başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), bu kararı derhal geri alması çağrısında bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Amedspor'a, TFF'nin daha önce onayladığı forma göğüs sponsoru üzerindeki Kürtçe slogan nedeniyle 110 bin TL para cezası verilmesine tepki gösterdi.

Bakırhan, sanal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, şu sözlere yer verdi:

“Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor’a formada bulunan Kürtçe sloganlı sponsor nedeniyle para cezası kesti. Mecliste Kürtçeye tahammülsüzlük, sporda Kürtçeye ceza… Bu ceza ve tahammülsüzlük politikası, dışarıda Kürtçe konuştuğu için ırkçı saldırıya uğrayan bir toplumsal iklim yaratıyor. Formasına Kürtçe iki kelime yazdığı için ceza veren kurumsal akıl, en çok da barış çabalarına zarar veriyor. TFF’nin bu utanç verici kararı derhal geri alınmalı ve resmi bir özür açıklaması yapılmalıdır. Milyonlarca yurttaşın anadiline gösterilen bu saygısızlık, demokratik ilkelere ve toplumsal barışa aykırıdır.

Êdî Bes e…Em vê neheqiyê û vê zilmê qebûl nakin.”

Tülay Hatimoğulları ise şu paylaşımda bulundu:

“Amedspor’un forma sponsoru üzerindeki Kürtçe slogana verilen para cezası, sadece Amedspor'a değil, milyonlarca Kürdün anadiline yönelik bir saldırıdır. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanan forma şimdi neden cezaya neden oldu? TTF’nin almış olduğu kararın keyfi olduğu ortadadır. Karar, Kürtçeye karşı tahammülsüzlüğün açığa vurulmasıdır. Her bir yurttaşımızın tek tek yüreğine dokunarak yürüttüğümüz barış çabalarımızın, bu tarz saldırılarla zarar görmesine izin vermeyiz. TFF bu karardan derhal geri dönmeli ve özür dilemelidir.”